Около 20 человек отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории. Об этом 29 декабря сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова

Обмен пленными. ДНР привезла украинских силовиков на окраину Горловки © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«По нашим данным два, человека согласились перемещаться в ДНР, ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку»,- сказала Морозова.

По ее сведениям, Донецк готов отдать украинской стороне 55 человек, а Киев — 87, но окончательные цифры будут известны по итогам верификации. Омбудсмен добавила, что 80% лиц, которых Киев собирается передать Донбассу, не являются жителями ДНР/ЛНР.