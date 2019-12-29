Ранее в воскресенье стартовал обмен пленными между Киевом и восставшим Донбассом воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе КПВ «Горловка — Майорское».
«По нашим данным два, человека согласились перемещаться в ДНР, ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку»,- сказала Морозова.
По ее сведениям, Донецк готов отдать украинской стороне 55 человек, а Киев — 87, но окончательные цифры будут известны по итогам верификации. Омбудсмен добавила, что 80% лиц, которых Киев собирается передать Донбассу, не являются жителями ДНР/ЛНР.