Количество передаваемых Украиной в ДНР и ЛНР удерживаемых лиц может увеличиться. Об этом в воскресенье, 29 декабря заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова

Легче обменять самого Зеленского © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В частности, по словам правозащитницы, Киев готов передать 87 пленных, но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена.

«Так, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в ДНР, еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться на Украине», — сказала Морозова.

Омбудсмен добавила, что первой задержанных Киеву передаст ЛНР, а если все пройдет успешно, то и ДНР.