Ранее стартовал обмен пленными между Киевом и восставшим Донбассом воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе КПВ «Горловка — "Майорское».
В частности, по словам правозащитницы, Киев готов передать 87 пленных, но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена.
«Так, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в ДНР, еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться на Украине», — сказала Морозова.
Омбудсмен добавила, что первой задержанных Киеву передаст ЛНР, а если все пройдет успешно, то и ДНР.