Стартовал обмен между Киевом и восставшим Донбассом воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе КПВ «Горловка - "Майорское». Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости

«Даже не слышали про очистку» — Монтян о том, почему нельзя просто взять и обменять пленных © Facebook/Таня Монтян Дарья Морозова, первой задержанных Киеву передаст ЛНР, а если все пройдет успешно, то и ДНР. По ее словам, ДНР готовы отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.

«Мы разыскиваем еще порядка 160 человек, но, надеюсь, потом работа пойдет быстрее. Переговорщики ведут себя корректно, у нас возобновился диалог», — сказала она.

Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта, когда восставшему Донбассу передали 238 человек, а Киев забрал 74.

Журналист Андрей Бабицкий при этом отмечает, что непрошедшие полноценной юридической очистки украинские граждане лишены сегодня возможности навещать родных и близких, поскольку въехав на Украину, они гарантированно попадают за решетку.