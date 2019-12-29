Три автомобиля, в которых, предположительно, находятся лица для обмена с республиками Донбасса, выехали из Бахмутского СИЗО (Бахмут - бывший Артемовск), который находится подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом 29 декабря сообщает телеканал «112 Украина»

«Даже не слышали про очистку» — Монтян о том, почему нельзя просто взять и обменять пленных © Facebook/Таня Монтян

Обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе КПВ «Горловка — "Майорское». Как ранее сообщали в пресс-центре штаба украинской силовой операции, пункт пропуска будет целый день закрыт для движения.

Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта, когда восставшему Донбассу передали 238 человек, а Киев забрал 74.

Журналист Андрей Бабицкий при этом отмечает, что непрошедшие полноценной юридической очистки украинские граждане лишены сегодня возможности навещать родных и близких, поскольку въехав на Украину, они гарантированно попадают за решетку.