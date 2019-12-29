«К пункту пропуска "Майорское" из Бахмутского СИЗО выехали три машины», — сказано в сообщении.
Обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе КПВ «Горловка — "Майорское». Как ранее сообщали в пресс-центре штаба украинской силовой операции, пункт пропуска будет целый день закрыт для движения.
Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта, когда восставшему Донбассу передали 238 человек, а Киев забрал 74.
Журналист Андрей Бабицкий при этом отмечает, что непрошедшие полноценной юридической очистки украинские граждане лишены сегодня возможности навещать родных и близких, поскольку въехав на Украину, они гарантированно попадают за решетку.