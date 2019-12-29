Представители ЛНР с удерживаемыми лицами прибыли для обмена пленными в район пункта пропуска «Майорск». Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости

«Даже не слышали про очистку» — Монтян о том, почему нельзя просто взять и обменять пленных © Facebook/Таня Монтян Ольга Кобцева.

Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта, когда восставшему Донбассу передали 238 человек, а Киев забрал 74.

Журналист Андрей Бабицкий при этом отмечает, что непрошедшие полноценной юридической очистки украинские граждане лишены сегодня возможности навещать родных и близких, поскольку въехав на Украину, они гарантированно попадают за решетку.