«Мы прибыли и ждем ответа от украинской стороны о готовности», — сообщила журналистам представитель ЛНР на переговорах в Минске Ольга Кобцева.
Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта, когда восставшему Донбассу передали 238 человек, а Киев забрал 74.
Журналист Андрей Бабицкий при этом отмечает, что непрошедшие полноценной юридической очистки украинские граждане лишены сегодня возможности навещать родных и близких, поскольку въехав на Украину, они гарантированно попадают за решетку.