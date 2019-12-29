Сейчас автозаки с украинскими силовиками находятся на территории КПВВ на окраине Горловки. Также на месте присутствуют представители аппарата омбудсменов ДНР и ЛНР, представители Красного Креста и силовых ведомств.
Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта, когда восставшему Донбассу передали 238 человек, а Киев забрал 74.
При этом стороны договорились продолжить освобождение удерживаемых лиц в рамках следующих этапов обмена пленными. Ближайший планировали провести в начале 2018 года. Однако договориться и провести его удалось лишь спустя два года.
Журналист Андрей Бабицкий при этом отмечает, что непрошедшие полноценной юридической очистки украинские граждане лишены сегодня возможности навещать родных и близких, поскольку въехав на Украину, они гарантированно попадают за решетку.