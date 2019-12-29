Представители ДНР привезли пленных украинских силовиков на КПП на окраине Горловки, где должна пройти процедура обмена между ДНР и ЛНР и Киевом. Об этом 29 декабря сообщает корреспондент РИА Новости

Легче обменять самого Зеленского © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта, когда восставшему Донбассу передали 238 человек, а Киев забрал 74.

При этом стороны договорились продолжить освобождение удерживаемых лиц в рамках следующих этапов обмена пленными. Ближайший планировали провести в начале 2018 года. Однако договориться и провести его удалось лишь спустя два года.

Журналист Андрей Бабицкий при этом отмечает, что непрошедшие полноценной юридической очистки украинские граждане лишены сегодня возможности навещать родных и близких, поскольку въехав на Украину, они гарантированно попадают за решетку.