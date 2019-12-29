Судебный процесс в отношении бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» по делам Майдана, которые заявлены для участия в обмене в Донбассе, будет продолжен после изменения им меры пресечения. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

Захарченко объяснил, почему силовики и государство не смогли задушить Майдан в зародыше © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и если они будут скрываться с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.

С начала событий Евромайдана в 2013 году «Беркут» стал главным оппонентом агрессивных противников действующей власти на улицах украинской столицы. За время силового противостояния в Киеве многие беркутовцы получили ранения, погибли 22 сотрудника спецподразделения.

После победы Майдана новая власть поспешила избавиться от «Беркута», расформировав его. Многие его бывшие бойцы подвергались преследованиям и были вынуждены переехать в Россию или народные республики Донбасса.