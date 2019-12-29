Ранее Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения пятерым экс-беркутовцам, заявленным для участия в обмене пленными в Донбассе. Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства.
«После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и если они будут скрываться с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.
С начала событий Евромайдана в 2013 году «Беркут» стал главным оппонентом агрессивных противников действующей власти на улицах украинской столицы. За время силового противостояния в Киеве многие беркутовцы получили ранения, погибли 22 сотрудника спецподразделения.
После победы Майдана новая власть поспешила избавиться от «Беркута», расформировав его. Многие его бывшие бойцы подвергались преследованиям и были вынуждены переехать в Россию или народные республики Донбасса.