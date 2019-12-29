В 2020 году глава МВД Украины Арсен Аваков и дальше будет усиливать свои позиции, но ничего хорошего из этого не получится. Об этом рассказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик в недавнем интервью Ukrlife.TV

Корнейчук: «Задача ГБР, чтобы Порошенко, Турчинов и Аваков, не понесли наказание» © скриншот с видео UKRLIFE.TV Владимир Зеленский также не захочет делиться властью, что приведет к возникновению конфликта между ними.

«Проблема Зеленского в том, что Аваков — системообразующий элемент его режима. Сейчас я бы даже сказал, что это режим Авакова-Зеленского, а не Зеленского-Авакова», — указал Кулик.

Аваков, по его мнению, обладает множеством инструментов, которые позволяют ему и обеспечивать порядок в стране, и провоцировать конфликтные ситуации.

И пока у Зеленского не будет некоей силы, которая способна будет хоть как-то конкурировать с Аваковым, глава МВД будет расширять свое влияние, подчеркнул политолог.

В конце концов Аваков сможет расширить свое влияние до такой степени, что он будет принимать ключевые решения в стране, в том числе, в вопросах внешней политики, о чем уже свидетельствует попадание Авакова на Нормандский самми, заключил специалист.