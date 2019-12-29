Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден не желает давать показания в рамках импичмента Дональду Трампу тем, что у республиканцев нет на это законных оснований. Он заявил об этом 29 декабря в посте на своей странице в Twitter

Политолог Злобин: Украине скандал в США будет на пользу © РИА Новости, Владимир Трефилов

Байден подчеркнул, что повестки должны поступать в Белый дом, чтобы те объяснили ситуацию с Украиной, а не ему.

Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал военную помощь Украине, якобы требуя взамен от президента Владимира Зеленского расследовать дела против Байдена и его сына, которые оказались замешаны в коррупционных скандалах.

Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Американский президент, в свою очередь, заявлял, что требовал от украинских властей лишь бороться с коррупцией.

По мнению экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, все материалы по коррупции представителей демократической партии США на Украине готовы, однако для Трампа важно выждать время, чтобы публикация нанесла его соперникам максимальный ущерб.