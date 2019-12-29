«Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для моих показаний по делу об импичменте. Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего», — написал политик.
Байден подчеркнул, что повестки должны поступать в Белый дом, чтобы те объяснили ситуацию с Украиной, а не ему.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал военную помощь Украине, якобы требуя взамен от президента Владимира Зеленского расследовать дела против Байдена и его сына, которые оказались замешаны в коррупционных скандалах.
Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Американский президент, в свою очередь, заявлял, что требовал от украинских властей лишь бороться с коррупцией.
По мнению экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, все материалы по коррупции представителей демократической партии США на Украине готовы, однако для Трампа важно выждать время, чтобы публикация нанесла его соперникам максимальный ущерб.