«Нафтогаз», новый оператор украинской ГТС (ОГТСУ) и «Газпром» продолжают работу над согласованием текстов соглашений по исполнению подписанного в Минске межправительственного протокола о сохранении транзита газа после 1 января 2020 года. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 29 декабря на своей странице в Facebook

Если Украина даст заднюю по газовому вопросу, «Газпром» ожидают неприятности - Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Глава украинской компании уточнил, что работа ведется над тремя документами: межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом», договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом» и мировое соглашение между российской и украинской сторонами.

Межоператорское соглашение, пояснил Коболев, определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей. В договоре о транзите, по его словам, речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС (газотранспортная сеть) на определенный объем в течение следующих пяти лет.

Мировое соглашение, добавил глава «Нафтогаза», состоит в том, что «Нафтогаз» и «Газпром» признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

«Конечно, здесь также идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное», — написал Коболев.

В тоже время Коболев отметил, что на переговорах не рассматриваются вопрос о судебных иски по активам «Нафтогаза» в Крыму; обязательности прямых закупок топлива у «Газпрома», так называемый «долг Януковича» и другие не-газовые проблемы.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, все эти договоренности для «Газпрома» стали лишь «отступлением, а не катастрофой», так как на данный момент российская компания выиграла себе время и в перспективе сможет переиграть все в свою пользу.