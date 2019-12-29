Поздно вечером в Киеве возле Лукьяновского СИЗО прошла акция противников освобождения и обмена бывших представителей спецподразделения «Беркут». Об этом сообщает местное издание Dtp.kiev.ua 29 декабря

Виталий Захарченко рассказал о судьбе бойцов «Беркута» после Евромайдана © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По состоянию на 23:00 субботы у ворот изолятора собрались около 200 радикалов, которые выстроили баррикаду из скамеек и мусорных баков. На место акции доставили полицию и Национальную гвардию,

«Под Лукьяновское СИЗО прибыли неизвестные в балаклавах и с автоматами. Они отказываются предъявлять документы», — говорится в сообщении.

В результате стражам порядка пришлось перекрыть Дегтяревскую улицу. Также была замечена военная бронированная техника.

Ранее Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства экс-беркутовцам, которые содержались под стражей — Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому.

Суд удовлетворил жалобы частично, сменив меру пресечения на личные обязательства, так как защита экс-беркутовцев просила об отмене меры пресечения как таковой.

С начала событий Евромайдана в 2013 году «Беркут» стал главным оппонентом агрессивных противников действующей власти на улицах украинской столицы. За время силового противостояния в Киеве многие беркутовцы получили ранения, погибли 22 сотрудника спецподразделения.

После победы Майдана новая власть поспешила избавиться от «Беркута», расформировав его. Многие его бывшие бойцы подвергались преследованиям и были вынуждены переехать в Россию или народные республики Донбасса.