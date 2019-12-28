Пятеро бывших бойцов «Беркута» обвиняются в причастности к гибели протестующих во время событий Евромайдана в 2014 году. По решению Апелляционного суда они могут выйти из-под стражи и принять участие в обмене между Киевом и ЛДНР, против чего выступают правые активисты.
Сообщается, что на настоящий момент судьи удалились для вынесения итогового решения, в то время как националисты массового заполняют зал заседаний и предпринимают попытки блокировать коридоры здания.
Также известно, что несколько десятков молодых людей уже дежурят возле Лукьяновского СИЗО.