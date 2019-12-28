Украинские националисты прибыли к зданию Киевского апелляционного суда и Лукьяновскому СИЗО, чтобы не дать выйти на свободу фигурантам дела об убийствах на Майдане. Об этом 28 декабря сообщает «Страна.ua»

Ультрас «Динамо» планируют провокацию на суде над экс-«беркутовцами» © Александр Савоченко

Сообщается, что на настоящий момент судьи удалились для вынесения итогового решения, в то время как националисты массового заполняют зал заседаний и предпринимают попытки блокировать коридоры здания.

Также известно, что несколько десятков молодых людей уже дежурят возле Лукьяновского СИЗО.