Виталию Регору, которого подозревают в нападении на журналистов, Соломенский районный суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом 28 декабря сообщила «Страна.UA»

Во вторник, 24 декабря, сторонники Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета, напали на журналиста «Шарий.нет» Дмитрия Кучера. Его прижали к стене, избили, а Регор плеснул в него мочой из бутылки.

Регор на суде заявил, что в бутылке была не моча, а он сам никого не обливал и стоял в стороне.

По решению суда, он должен находиться дома с восьми вечера до семи утра.

Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко | Перейти в фотобанк Виталий Регор принимал участие в протестных акциях 2013-2014 годов в составе формирования «Белый Молот», а затем отправился в Донбасс, где примкнул к батальону ОУН.

Регор был участником резонансного инцидента во время шествия «Бессмертного полка» в Киеве — тогда оуновец напал на 10-летнюю девочку и ее маму, чтобы сорвать георгиевские ленты. В 2016 году он ударил ножом гражданина Ирана.