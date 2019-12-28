Сотрудники Госпогранслужбы Украины в Киеве пресекли производство фальсифицированных лекарств от онкозаболеваний и гепатита. Об этом 28 января сообщила пресс-служба ведомства

Фальсификат сбывали не только на Украине, но из рубеж. Силовики провели обыски по девяти адресам, где изъяли псевдопрепараты.

«Среди обнаруженного, например, флаконы с маркировкой лекарств от рака, рыночная стоимость которых около 10 тысяч долларов США за 1 флакон. Преступники продавали их за 3-5 тысяч долларов, но эта экономия дорого могла стоить (видимо, и стоила) онкобольным», — говорится в сообщении.

СПИД на Украине. Здесь самая высокая скорость распространения в Европе © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Организатора производства суд отправил на два месяца под стражу. В деле фигурируют имена еще трех его сообщников. Одного из них объявили в международный розыск.