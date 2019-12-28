Фальсификат сбывали не только на Украине, но из рубеж. Силовики провели обыски по девяти адресам, где изъяли псевдопрепараты.
«Среди обнаруженного, например, флаконы с маркировкой лекарств от рака, рыночная стоимость которых около 10 тысяч долларов США за 1 флакон. Преступники продавали их за 3-5 тысяч долларов, но эта экономия дорого могла стоить (видимо, и стоила) онкобольным», — говорится в сообщении.
Пограничники во время обысков обнаружили и изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, печати, штампы предпринимателей.
Организатора производства суд отправил на два месяца под стражу. В деле фигурируют имена еще трех его сообщников. Одного из них объявили в международный розыск.