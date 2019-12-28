Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», которых обвинили в расстрелах во время так называемой революции достоинства, находятся в списках на обмен пленными. Об этом 28 декабря заявил прокурор Сергей Куцый, передает «Громадське»

Шарий обнародовал список убийц «Беркута» на Майдане — видео © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Олеге Янишевском и солдатах спецроты Павле Аброськине и Сергее Зинченко, которые находятся под стражей.

Также в списки включат Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Они находятся под домашним арестом.

Их подозревают в расстреле участников Майдана на Институтской улице 20 февраля 2014 года.

На заседании суда Куций зачитал распоряжение прокурора Руслана Рябошапки, который требует изменить обвиняемым меру пресечения на освобождение под личное обязательство.

Обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса должен состояться в воскресенье, 29 января, на КПВВ «Майорское».