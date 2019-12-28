Хроники янтаря. На Украине урегулируют добычу «солнечного камня»
Хроники янтаря. На Украине урегулируют добычу «солнечного камня»
© РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
Закон регулирует процедуру получения спецразрешения на геологическое изучение янтарных недр, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей янтаря. Такое разрешение будет выдаваться на пять лет.

Незаконная добыча янтаря «солнечного камня» будет караться  штрафом до семи тысяч долларов или тюремным сроком до семи лет с конфискацией имущества.

Нелегально янтарь на Украине добывают в Ровенской, Волынской и частично Житомирской областях, в которых есть целые анклавы, где не действуют украинские законы.

 

 