Закон регулирует процедуру получения спецразрешения на геологическое изучение янтарных недр, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей янтаря. Такое разрешение будет выдаваться на пять лет.
Незаконная добыча янтаря «солнечного камня» будет караться штрафом до семи тысяч долларов или тюремным сроком до семи лет с конфискацией имущества.
Нелегально янтарь на Украине добывают в Ровенской, Волынской и частично Житомирской областях, в которых есть целые анклавы, где не действуют украинские законы.