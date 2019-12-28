Президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о добыче янтаря, которым регулирует разработку месторождений «солнечного камня». Об этом сообщается 28 декабря на сайте Верховной Рады

Хроники янтаря. На Украине урегулируют добычу «солнечного камня» © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Незаконная добыча янтаря «солнечного камня» будет караться штрафом до семи тысяч долларов или тюремным сроком до семи лет с конфискацией имущества.

Нелегально янтарь на Украине добывают в Ровенской, Волынской и частично Житомирской областях, в которых есть целые анклавы, где не действуют украинские законы.