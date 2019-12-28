Новогоднее обращение: Зеленский позвал на подмогу звезд, политиков и первого президента

Владимир Зеленский записал свое первое новогоднее обращение в качестве президента Украины. Продюсер Евгений Таллер заснял его в своих Instagram-историях на фоне новогодней елки 25 декабря

За пять минут до Нового года Порошенко повторит прошлогодний «трюк» Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Василий Вирастюк рассказал, что был на записи новогодней речи Зеленского, но что-либо комментировать отказался, так как его попросили не распространять информацию до выпуска праздничного ролика.

Как выяснилось впоследствии из историй Таллера, Вирастюк был не единственной медийной личностью на записи. Так, вместе с Зеленским на съемки пришли звезды и другие политики. Помимо Тины Кароль, Монатика и других артистов на записи можно было увидеть вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, первого президента Украины Леонида Кравчука и главу Генштаба Руслана Хомчака.

Вероятнее всего, полная версия поздравления со звездами выйдет на телеканале «1+1», где идет шоу «Вечерний квартал».

Для Зеленского это будет первое новогоднее обращение в качестве президента. В прошлом году состоялась своеобразная репетиция: «1+1» поставили обращение Зеленского перед тогдашним главой государства Петром Порошенко. В своем ролике Зеленский сообщал о выдвижении своей кандидатуры на пост президент.

Тем временем появилась информация о том, что в этот Новый год Порошенко повторит «трюк» Зеленского и выступит с новогодним приветствием на телеканале своего соратника Владимира Макеенко «Прямой» за пять минут до полуночи.