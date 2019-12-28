В воскресенье, 29 декабря, контрольно-пропускной пункт «Майорское» в Донбассе будет закрыт по техническим причинам. Об этом 28 декабря сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС)

Бывший политзаключенный Кимаковский: Политузники на Украине хотят остаться со своими семьями © vk.com, Игорь Кимаковский

«Согласно распоряжению командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут», — говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС попросили граждан пересекать линию разграничения в этот день через другие пункты пропуска.

Обмен пленными между ЛДНР и украинской стороной должен пройти по формуле 55 на 87.