По данным «Интерфакса», возле КПП «Майорское» пройдет обмен пленными между Украиной и народными республиками Донбасса.
«Согласно распоряжению командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут», — говорится в сообщении.
В пресс-центре ООС попросили граждан пересекать линию разграничения в этот день через другие пункты пропуска.
Обмен пленными между ЛДНР и украинской стороной должен пройти по формуле 55 на 87.