Украина пытается изменять заранее оговоренные обменные списки с республиками Донбасса, чтобы иметь прецеденты для саботирования Минских соглашений. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру 28 декабря

«Ищенко о главном»: транзит газа, обмен заключенными между Украиной и ЛДНР © Дарья Морозова подтвердила, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится в это воскресенье — 29 декабря.

При этом Ищенко обратил внимание на попытки Киева изменить оговоренные еще на нормандском саммите обменные списки. Но, по его словам, Украина делает это вовсе не потому, что заинтересована в удерживании каких-то конкретных лиц.

«Украина совершенно очевидно будет пытаться в очередной раз мухлевать. Это не потому, что они такие злые… Это происходит потому, что Украина хочет обойти Минское соглашение в принципе… И вот при помощи вот этих вот перетасовок в списках они каждый раз создают прецедент, когда им, вроде бы, идут навстречу из гуманитарных побуждений», — пояснил политолог.

Впоследствии, отметил он, апеллируя к подобным прецедентам, Киев может пытаться настаивать на изменении каких-то ключевых позиций, например, предоставлении амнистии.