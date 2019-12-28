Суд освободил под личное обязательство всех признанных виновными в теракте в Харькове в феврале 2015 года, предварительно приговорив их к пожизненному сроку. Об этом 28 декабря на свое странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк

«Ищенко о главном»: транзит газа, обмен заключенными между Украиной и ЛДНР ©

В результате него погибли четыре человека и девять получили ранения. Впоследствии это событие квалифицировали как теракт.

Виновными в теракте признали Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого. Их собираются включить в списки для обмена пленными между Украиной и Донбассом.

По словам Доцяк, на заседание суда прессу пускали неохотно.

«Прессу сначала мариновали за закрытыми дверями суда, а теперь пропускают в темпе один человек в 10 минут. (…) Это при том, что раньше не проверяли даже документы», — написала она.

Обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса должен состояться в воскресенье, 29 января