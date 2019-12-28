В феврале 2015 года возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова (ныне — проспект Петра Григоренко) в Харькове во время митинга, посвященного памяти так называемых героев Небесной сотни и погибших в зоне «антитеррористической операции» (АТО), произошел взрыв.
В результате него погибли четыре человека и девять получили ранения. Впоследствии это событие квалифицировали как теракт.
Виновными в теракте признали Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого. Их собираются включить в списки для обмена пленными между Украиной и Донбассом.
По словам Доцяк, на заседание суда прессу пускали неохотно.
«Прессу сначала мариновали за закрытыми дверями суда, а теперь пропускают в темпе один человек в 10 минут. (…) Это при том, что раньше не проверяли даже документы», — написала она.
Обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса должен состояться в воскресенье, 29 января