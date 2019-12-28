«Ищенко о главном»: транзит газа, обмен заключенными между Украиной и ЛДНР
«Ищенко о главном»: транзит газа, обмен заключенными между Украиной и ЛДНР
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В феврале 2015 года возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова (ныне — проспект Петра Григоренко) в Харькове во время митинга, посвященного памяти так называемых героев Небесной сотни и погибших в зоне «антитеррористической операции» (АТО), произошел взрыв.

В результате него погибли четыре человека и девять получили ранения. Впоследствии это событие квалифицировали как теракт.

Виновными в теракте признали  Сергея БашлыковаВладимира Дворникова и Виктора Тетюцкого. Их  собираются включить в списки для обмена пленными между Украиной и Донбассом.

По словам Доцяк, на заседание суда прессу пускали неохотно.

«Прессу сначала мариновали за закрытыми дверями суда, а теперь пропускают в темпе один человек в 10 минут. (…) Это при том, что раньше не проверяли даже документы», — написала она.

Обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса должен состояться в воскресенье, 29 января

 