Уходящий 2019 год стал годом надежд для Украины. Об этом в своей статье, опубликованной 28 декабря изданием «Сегодня» заявил народный депутат, бизнесмен Вадим Новинский

Новинский: Зеленский готов пожертвовать своим рейтингом ради мира © Скриншот из видео Украина.ру

Успехом президента Владимира Зеленского стало итоговое коммюнике, подписанное лидерами «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

«Прекращение войны на Донбассе и начало мирного процесса в Украине — это прекращение 6-летних страхов в Европе по поводу угрозы "большой войны". А еще — это начало восстановления доверия между Европой, Россией и Украиной. Ведь за эти годы, из-за санкций и информационной истерии, мы словно вернулись на 60 лет назад во времена "холодной войны"», — написал Новинский.

Вадим Новинский надеется, что к следующей встрече в «нормандском формате» в марте 2020 года процесс примирения на Украине станет необратимым.