Украина обрела реальный шанс установить мир в Донбассе после того, как сокрушительное поражение на парламентских и президентских выборах потерпела партия войны.
Успехом президента Владимира Зеленского стало итоговое коммюнике, подписанное лидерами «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.
«Прекращение войны на Донбассе и начало мирного процесса в Украине — это прекращение 6-летних страхов в Европе по поводу угрозы "большой войны". А еще — это начало восстановления доверия между Европой, Россией и Украиной. Ведь за эти годы, из-за санкций и информационной истерии, мы словно вернулись на 60 лет назад во времена "холодной войны"», — написал Новинский.
Вадим Новинский надеется, что к следующей встрече в «нормандском формате» в марте 2020 года процесс примирения на Украине станет необратимым.