На Украине в листе ожидания на пересадку органов находятся около 5 тысяч человек. Более тысячи нуждаются в пересадке сердца, полторы тысячи — в трансплантации печени, более 2 тысяч — в замене почки.
Пересадка печени обойдется в 323 тысячи гривен (свыше 860 тыс. рублей), а минимальная цена донорского сердца составит 535 тысячи гривен (более 1,4 млн рублей).
За трансплантацию почки нужно будет заплатить 324 тысячи гривен (более 866 тыс. рублей)
Операции по пересадке органов делают только в специализированных медицинских центрах. На Украине их шесть.
Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение (ГТМО) стало первым за последние 20 лет в Украине, кто получил лицензию по трансплантологии.
Недавно в ГТМО прошла первая за последние 25 лет операция по трансплантации сердца.