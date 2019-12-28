Кабинет министров Украины назначил стоимость органов, которые используются для трансплантации. Об этом 28 декабря сообщают «Факты» со ссылкой на постановление Кабмина

На Украине в листе ожидания на пересадку органов находятся около 5 тысяч человек. Более тысячи нуждаются в пересадке сердца, полторы тысячи — в трансплантации печени, более 2 тысяч — в замене почки.

Пересадка печени обойдется в 323 тысячи гривен (свыше 860 тыс. рублей), а минимальная цена донорского сердца составит 535 тысячи гривен (более 1,4 млн рублей).

За трансплантацию почки нужно будет заплатить 324 тысячи гривен (более 866 тыс. рублей)

Украинцы могут интегрироваться в Европу по частям. Рада упростила трансплантацию органов © CC0, Pixabay

Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение (ГТМО) стало первым за последние 20 лет в Украине, кто получил лицензию по трансплантологии.

Недавно в ГТМО прошла первая за последние 25 лет операция по трансплантации сердца.