Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко считает, что «Газпром» подписал протокол по газовому сотрудничеству с «Нафтогазом» на невыгодных для себя условиях. Он заявил об этом в интервью изданию Украина.ру 28 декабря

«Ищенко о главном»: транзит газа, обмен заключенными между Украиной и ЛДНР ©

Ищенко убежден, что в краткосрочном плане согласованные условия являются «самым очевидным поражением» для «Газпрома».

«Все его предыдущие заявки были дезавуированы им самим, и я так понимаю, что произошло это не в последнюю очередь потому, что то ли он просто надеялся на авось, что американцы не успеют сплести санкции по блокированию постройки "Северного потока-2", либо переоценил свои возможности этим санкциям противодействовать и вынужден был пойти на компромисс, но не в свою пользу», — заявил эксперт.

Впрочем, по его словам, пока что это лишь «отступление, а не катастрофа», так как на данный момент «Газпром» выиграл себе время и в перспективе сможет переиграть все в свою пользу. Вопросом остается то, сколько времени понадобиться компании для реабилитации, пока США тоже не будут сидеть сложа руки, отметил Ищенко.