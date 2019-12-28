На прошлой неделе, 20 декабря, был подписан протокол по газовому сотрудничеству, предполагающий заключение «Газпромом» с «Оператором ГТС Украины» межоператорского соглашения, а с «Нафтогазом» — договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах. Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий.
Ищенко убежден, что в краткосрочном плане согласованные условия являются «самым очевидным поражением» для «Газпрома».
«Все его предыдущие заявки были дезавуированы им самим, и я так понимаю, что произошло это не в последнюю очередь потому, что то ли он просто надеялся на авось, что американцы не успеют сплести санкции по блокированию постройки "Северного потока-2", либо переоценил свои возможности этим санкциям противодействовать и вынужден был пойти на компромисс, но не в свою пользу», — заявил эксперт.
Впрочем, по его словам, пока что это лишь «отступление, а не катастрофа», так как на данный момент «Газпром» выиграл себе время и в перспективе сможет переиграть все в свою пользу. Вопросом остается то, сколько времени понадобиться компании для реабилитации, пока США тоже не будут сидеть сложа руки, отметил Ищенко.