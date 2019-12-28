Испытания Шулявского путепровода можно проводить не ранее 17 января. Об этом на своей странице в Facebook заявил эксперт в транспортной отрасли Виктор Петрук

Мэр Киева Виталий Кличко 27 декабря уже пообщался с прессой под Шулявским путепроводом, по которому в это время ехал 30-тонные самосвалы, груженные щебнем. Проезд руководство столицы планирует открыть до Нового года, а всю развязку к лету.

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На то, чтобы бетон обрел прочность нужно от 21 до 28 дней, утверждает эксперт.

«Шулявский путепровод не рассчитан выдерживать максимальную нагрузку на временных опорах. Поэтому они и называются — временные. В нормальных условиях, без административно-политического давления и гонки "к красной дате календаря", испытания могут пройти не ранее 17 января», — рассказал Виктор Петрук.

По его словам, существует риск необратимого повреждения конструкций путепровода, стоимость которого на сегодняшний день уже превысила 826 млн гривен (свыше 2 млрд рублей).