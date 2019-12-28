Мэр Киева Виталий Кличко 27 декабря уже пообщался с прессой под Шулявским путепроводом, по которому в это время ехал 30-тонные самосвалы, груженные щебнем. Проезд руководство столицы планирует открыть до Нового года, а всю развязку к лету.
По словам же эксперта, торопится с испытаниями и вводом в эксплуатацию нельзя, так как могут деформироваться конструкции пролетного сооружения и нарушиться консолидация бетона в подферменниках, которые до сих пор заливают.
На то, чтобы бетон обрел прочность нужно от 21 до 28 дней, утверждает эксперт.
«Шулявский путепровод не рассчитан выдерживать максимальную нагрузку на временных опорах. Поэтому они и называются — временные. В нормальных условиях, без административно-политического давления и гонки "к красной дате календаря", испытания могут пройти не ранее 17 января», — рассказал Виктор Петрук.
По его словам, существует риск необратимого повреждения конструкций путепровода, стоимость которого на сегодняшний день уже превысила 826 млн гривен (свыше 2 млрд рублей).