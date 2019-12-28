Вечером 27 декабря в центре Харькова неизвестные подожгли здание областной госадминистрации, расположенное на улице Сумской, 64. Видео с подъехавшими на место происшествия пожарными было обнародовано в Facebook-сообществе «Харьков 1654» 28 декабря

Неизвестные в Харькове подожгли мужчину на балконе его дома, бросив в него коктейль Молотова

«По одной из информаций, бутылка с зажигательной смесью в двери обладминистрации прилетела то ли от "черных лесорубов", то ли от хозяев закрытых игровух», — говорится в сообщении.

Как сообщили позднее в областном управлении Госслужбы по ЧС, здание ОГА загорелось только с внешней стороны и к моменту приезда спасателей охрана сумела самостоятельно ликвидировать пожар.

Ранее, 20 декабря, Кабинет министров утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В этот же день Нацполиция закрыла 5,3 тысяч игорных заведений по всей Украине и открыла 250 уголовных дел в связи с незаконным занятием игорным бизнесом.