Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как 59-летний житель Горловки получил ранения при минометном обстреле со стороны украинских силовиков. Об этом 28 декабря сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

ВСУ выпустили из минометов калибра 82 миллиметра три мины по поселку Шахты 6/7 на окраине Горловки 25 декабря, ранив мирного жителя. Житель Горловки получил ранения при обстреле со стороны ВСУ © пресс-служба ВС Украины Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением»). Российские следователи устанавливают все обстоятельства преступления и имена украинских военнослужащих, обстрелявших Горловку.