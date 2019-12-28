ВСУ выпустили из минометов калибра 82 миллиметра три мины по поселку Шахты 6/7 на окраине Горловки 25 декабря, ранив мирного жителя.

Житель Горловки получил ранения при обстреле со стороны ВСУ
Житель Горловки получил ранения при обстреле со стороны ВСУ
© пресс-служба ВС Украины
Таким образом украинские военные нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением»).

Российские следователи устанавливают все обстоятельства преступления и имена украинских военнослужащих, обстрелявших Горловку.

 