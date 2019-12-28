Российский телеканал СТС покажет новый сериал украинской студии «Квартал 95» под названием «Папик». Об этом сообщается на сайте телеканала

На ТНТ рассказали, почему убрали из эфира «Слугу народа» © Facebook, Слуга Народа | Перейти в фотобанк анонсе.

Отмечается, что права на показ сериала СТС приобрел у дистрибьютора — шведской компании Eccho Rights.

«Папик» — русскоязычный мелодраматический комедийный телесериал, снятый на Украине студией «Квартал 95» по заказу телеканала «1+1». Съемки проходили в Киеве и Киевской области. На Украине премьера 1-го сезона из 16-ти серий состоялась в декабре 2019 года.

По данным «1+1», «Папик» стал лучшей сериальной премьерой осеннего сезона на украинском ТВ среди аудиторий 18-54 (Украина) и 18-54 (города 50+). Первые две серии лирической комедии просмотрели 3,8 миллиона зрителей.

При этом стоит отметить, что сериал был раскритикован за русификацию: его персонажи общаются исключительно на русском языке, а в кадрах мелькают указатели и документы, преднамеренно переведенные с украинского на русский.

Ранее российский телеканал ТНТ начал показ сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. После показа первых трех серий ТНТ снял сериал с эфира и перенес на онлайн-платформу.