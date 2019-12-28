По ее словам обмен пройдет по принципу всех установленных на всех установленных. Предполагается, что Киев согласно достигнутым договоренностям освободит 87 заключенных.
«Мы отдаем украинской стороне 55 человек, это окончательная цифра. По количеству людей, которых должны передать нам с украинской стороны, число будет уточняться после верификации, которую проводит координатор Тони Фриш», — уточнила Дарья Морозова.
По информации «Интерфакса», процесс будет проходить близ контрольно-пропускного пункта «Майорск» в нейтральной зоне.
Последний раз стороны обменивались пленными 27 декабря 2017 года.