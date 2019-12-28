Народные республики Донбасса 29 декабря передадут украинской стороне 55 пленных. Об этом 28 декабря рассказала представитель ДНР в гуманитарной подгруппе и омбудсмен республики Дарья Морозова

По ее словам обмен пройдет по принципу всех установленных на всех установленных. Предполагается, что Киев согласно достигнутым договоренностям освободит 87 заключенных.

«Мы отдаем украинской стороне 55 человек, это окончательная цифра. По количеству людей, которых должны передать нам с украинской стороны, число будет уточняться после верификации, которую проводит координатор Тони Фриш», — уточнила Дарья Морозова.

Бывший политзаключенный Кимаковский: Политузники на Украине хотят остаться со своими семьями © vk.com, Игорь Кимаковский

Последний раз стороны обменивались пленными 27 декабря 2017 года.