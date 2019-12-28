«Права за сало?»: «Юзик» возмутил украинцев своей хамской парковкой - фото

«Дзержинка. "Юзик" припарковался у "Копоти и Баклажана". Права за сало?» — подписал он снимки.
Аналогичные фото были обнародованы в Facebook-сообществе «Медиа-КР #КривойРог».
«И опять "Юзик". Я паркуюсь, как м…к. Тойота Прадо. 0095», — говорится в сообщении.
В комментариях под постами люди возмутились тем, что нардеп игнорирует правила парковки.
«Гнать этого "Юзика" сс…ыми тряпками! Достал уже. Думает, раз кент презика (президента — ред.), то все можно. Он теперь тут царь и бог», «"Юзику" теперь все можно!», «Это лечится снятием Зеленского, а пока это неприкасаемое», «Ну не знает он правил, ну купил права за сало, но ведь он депутат», «Ему не место за рулем, а тем более в креслах чиновников», «Да "Юзик" вообще берега попутал. И ведь будет борзеть дальше, так как кентюха презика и ничего ему не будет», «Дуракам закон не писан. А если этот дурак — депутат, да еще и друг президента, то все», — негодуют пользователи сети.
Это уже не первый случай автохамства со стороны Корявченкова. Наиболее резонансный произошел напротив въезда на территорию расчистки завалов после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой.
Нардеп бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел, чем заблокировал работу спасателей.