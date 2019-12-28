«Права за сало?»: «Юзик» возмутил украинцев своей хамской парковкой - фото

Депутат от фракции «Слуги народа», коллега президента Украины Владимира Зеленского по «95 кварталу» Юрий Корявченков («Юзик») возмутил украинцев своей манерой парковаться. Фотографии оставленной в нарушение ПДД машины пользователь сети Алекс Игнатенко опубликовал в Facebook-сообществе «Это Кривой Рог, детка» в декабре

«Дзержинка. "Юзик" припарковался у "Копоти и Баклажана". Права за сало?» — подписал он снимки.

Джип «слуги народа» Юзика заблокировал работу пожарных на месте трагедии в Одессе - видео © Facebook, Юрий Корявченков

«И опять "Юзик". Я паркуюсь, как м…к. Тойота Прадо. 0095», — говорится в сообщении.

В комментариях под постами люди возмутились тем, что нардеп игнорирует правила парковки.

«Гнать этого "Юзика" сс…ыми тряпками! Достал уже. Думает, раз кент презика (президента — ред.), то все можно. Он теперь тут царь и бог», «"Юзику" теперь все можно!», «Это лечится снятием Зеленского, а пока это неприкасаемое», «Ну не знает он правил, ну купил права за сало, но ведь он депутат», «Ему не место за рулем, а тем более в креслах чиновников», «Да "Юзик" вообще берега попутал. И ведь будет борзеть дальше, так как кентюха презика и ничего ему не будет», «Дуракам закон не писан. А если этот дурак — депутат, да еще и друг президента, то все», — негодуют пользователи сети.

Это уже не первый случай автохамства со стороны Корявченкова. Наиболее резонансный произошел напротив въезда на территорию расчистки завалов после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой.

Нардеп бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел, чем заблокировал работу спасателей.