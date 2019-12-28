Ранее чешский сенат принял закон, признающий 21 августа днем памяти жертв «вторжения и последующей оккупации» Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. В МИД РФ заявили, что разочарованы этим шагом, так как стремление Праги вернуть события полувековой давности в современный политический контекст и нежелание перелистнуть эту страницу истории вряд ли будут способствовать успешному развитию двусторонних отношений.
В свою очередь Земан назвал позицию российского внешнеполитического ведомства «абсолютной наглостью».
«Некоторое время назад я принял приглашение президента [РФ Владимира] Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы во Второй мировой войне. Сейчас я думаю о том, ехать ли туда вообще или что я, скорее всего, сделаю, поехать и сказать россиянам: "Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину», — заявил он.
В ночь на 21 августа 1968 года войска СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию, чтобы остановить реформы «Пражской весны». Советское руководство опасалось потерять контроль над республикой. Подобный поворот событий грозил расколом восточноевропейского социалистического блока.
Боевые действия практически не велись: имели место отдельные случаи нападения на военных, но в подавляющем большинстве жители Чехословакии не оказали сопротивления. По данным местных историков, с августа 1968 года до июня 1991-го, когда военные Советского Союза покинули территорию Чехословакии, погибли 406 чехов и словаков. Российские ученые сообщают о гибели 12 советских солдат в течение первого месяца после вступления войск в ЧССР.