Утром 27 декабря Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 политзаключенных, которые 29 декабря будут участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и ЛДНР. Об этом сообщила «Думская» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ)

Легче обменять самого Зеленского © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Отмечается, что среди освобожденных: «подозреваемые в совершении полутора десятка взрывов» Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева, «организатор взрыва под стенами областного управления СБУ» Владимир Грубник, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

По данным издания, всех освобожденных уже вывезли на контрольный пункт въезда/выезда «Майорское» возле Горловки в Донецкой области, где 29 декабря состоится обмен.

Помимо этих лиц, по данным издания «Таймер», представителям ЛДНР передадут людей, находящихся под домашним арестом или залогом, в частности, фигуранта «дела 2 мая» Сергея Долженкова. Также на днях из украинских колоний начали вывозить и осужденных «сепаратистов», которых этапировали в Киевское СИЗО, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена.

Изданию известно о пятерых, среди которых: Константин Калашников (13 лет заключения за диверсию на железной дороге) и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить).

При этом ранее стало известно, что около 40 человек из тех, кого Киев готовился передать республикам Донбасса, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила о необходимости проверить, является ли их отказ добровольным.