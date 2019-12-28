Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный Избирательный кодекс с так называемыми открытыми региональными списками. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады 27 декабря

Как «Слуга народа» будет брать власть на местах. Что предполагает новый Избирательный кодекс © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому.

«27 декабря 2019 года возвращено с подписью от президента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый кодекс вступает в силу с 1 января 2020 года.

В августе занимавший тогда пост спикера Рады Андрей Парубий направил на подпись Зеленскому новый Избирательный кодекс. Однако президент наложил на него вето, посчитав, что некоторые его положения противоречат Конституции Украины. Он предложил депутатам доработать документ и повторно его рассмотреть.

Новый Избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях: президентском, парламентском и местном. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам.

Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении 5% проходного барьера попадет в парламент. Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.