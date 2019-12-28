«Конечно, это в определенном смысле репетиция, но до местных выборов еще далеко. На самом деле события, связанные с грядущими выборами, будут заключаться, например, в борьбе за земельный закон. Не выборами в ОТО будут определяться итоги. Но то, что команда Зеленского столкнулась с жестокой реальностью, связанной с падением ее рейтингов — это факт. Рейтинги "Слуги народа", естественно, будут падать в дальнейшем в связи с предстоящими событиями», — отметил Корнилов.
Выборы в объединенные территориальные общины на Украине прошли 22 декабря. По их итогам самовыдвиженцы в большинстве регионов победили кандидатов от «Слуги народа».