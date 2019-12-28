По результатам выборов в недавно организованные объединенные территориальные общины (ОТО), 44 должности получили самовыдвиженцы.
Представители политических партий довольствовались 32 должностями.
По словам Павла Рудякова, избиратели предпочитают голосовать за кандидатов, которые известны не как политические лица, а как хозяйственники.
«Это подтвердило общую тенденцию, что на таком уровне люди голосуют, не оглядываясь на политиков», — рассказал политолог.
Рудяков добавил, что и на выборах 29 декабря самовыдвиженцы наберут больше голосов.