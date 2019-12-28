Итоги выборов 22 декабря в местные территориальные общины показывают, что на таком уровне политические бренды, если и работают, то очень слабо. Об этом 27 декабря в комментарии изданию Украина.ру рассказал руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

«Будем менять, ничего не меняя»: Дудчак объяснил, почему Зеленский уволил губернаторов Львовщины и Закарпатья © РИА Новости, Нина Зотина

Представители политических партий довольствовались 32 должностями.

По словам Павла Рудякова, избиратели предпочитают голосовать за кандидатов, которые известны не как политические лица, а как хозяйственники.

«Это подтвердило общую тенденцию, что на таком уровне люди голосуют, не оглядываясь на политиков», — рассказал политолог.

Рудяков добавил, что и на выборах 29 декабря самовыдвиженцы наберут больше голосов.