России не выгоден локальный «нормандский формат» в грузинском исполнении, пока Грузия является проводником антироссийской политики во всем Закавказском регионе. Об этом политолог Артур Атаев сказал в эфире радио Sputnik 27 декабря

Президент Грузии предложила начать переговоры с РФ по примеру «нормандского формата» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Саломе Зурабишвили выразила недовольство Женевскими переговорами, которые являются единственным форматом политического диалога с Россией в условиях отсутствия дипотношений между странами. По ее мнению, более продуктивным был бы диалог по примеру «нормандского формата».

«Для России "нормандский формат" в грузинском исполнении неприемлем, потому что фактически сегодня Грузия являет собой лоббистское государство, которое является проводником антироссийской политики в Закавказском регионе. В условиях, когда не решен вопрос в принципе глобального характера взаимодействия, переход на локальный "нормандский формат" в грузинском варианте невозможен», — заявил Атаев.

Грузия и Россия не поддерживают дипломатические отношения с 2008 года, когда Тбилиси разорвал их в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских дискуссий и регулярных встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и представителя РФ Григория Карасина.