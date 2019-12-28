Сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о новостных стандартах. Несмотря на предложенную авторами формулировку об «объективной и сбалансированной» подаче новостей о событиях в России, некоторые украинские медиаэксперты считают этот закон о СМИ антироссийским.
Золотарев обратил внимание на то, что в праве нет такого понятия, как «сбалансированность»: есть только правдивая и неправдивая информация с точки зрения права и информация, которой верят и не верят, с точки зрения политтехнологий.
Такая субъективная формулировка открывает множество путей для ее трактовки.
«Знаете, если какую-то идиотскую норму продумывают десятки человек, то как ее обойти, думают десятки тысяч», — отметил политолог.
Ранее предлагалось ввести уголовную ответственность за «дезинформацию», определение которой было включено в закон. Позднее эту норму убрали, однако проект по-прежнему предполагает, что СМИ-нарушители будут подвергаться штрафам. Следить за этим будет Национальный совет по вопросам телерадиовещания.
Главред издания «Страна.UA» Игорь Гужва назвал закон о СМИ «драконовским» и считает, что он запретит украинским журналистам положительно освещать деятельность российских органов власти.