Как было сказано в коммюнике по итогам «нормандской» встречи, конфликт в Донбассе будет решаться, с тем чтобы вписать Украину в систему региональной безопасности Европы и России. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью Ukrlife.TV

Карасев объяснил, почему именно Украина влезла во внутренние разборки в США © Facebook, Радио Свобода

«ЕС и НАТО — это не самоцель. Это не украинская мечта. НАТО — это военно-политический союз, это инструмент безопасности. Инструментом можно спасти человеку жизнь, а можно зарезать. НАТО для нас генерирует дополнительные угрозы, а не безопасность», — подчеркнул Карасев.

Он также отметил, что когда украинское руководство стало говорить о передачи ему под контроль границы с РФ до проведения выборов в Донбассе, ДНР/ЛНР приняли закон о госграницах по всей территории областей, а Москва ответила весьма жесткими заявлениями.

Таким образом, добавил политолог, Киеву нужно будет учитывать фактор России, которая распадаться точно не будет и для которой вступление Украины в НАТО является совершенно недопустимым.