В этой связи эксперт отметил, что если распад Советского Союза можно считать мирной дезинтеграцией, а распад Югославии — дезинтеграцией кровавой, то интеграция Украины в Евросоюз и НАТО происходит именно кровавым путем.
«ЕС и НАТО — это не самоцель. Это не украинская мечта. НАТО — это военно-политический союз, это инструмент безопасности. Инструментом можно спасти человеку жизнь, а можно зарезать. НАТО для нас генерирует дополнительные угрозы, а не безопасность», — подчеркнул Карасев.
Он также отметил, что когда украинское руководство стало говорить о передачи ему под контроль границы с РФ до проведения выборов в Донбассе, ДНР/ЛНР приняли закон о госграницах по всей территории областей, а Москва ответила весьма жесткими заявлениями.
Таким образом, добавил политолог, Киеву нужно будет учитывать фактор России, которая распадаться точно не будет и для которой вступление Украины в НАТО является совершенно недопустимым.