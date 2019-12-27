Обыски проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставления противоправных предпочтений иностранной компании. Они также проходят в филиалах госпредприятия и по месту жительства должностных лиц в Киеве, Одессе и Одесской области.
Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляется с весны 2019 года по материалам СБУ.