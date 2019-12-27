Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в помещениях государственного предприятия «Администрация морских портов Украины». Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook

Как украинские политики влияют на НАБУ © пресс-служба НАБУ Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляется с весны 2019 года по материалам СБУ.