Зеленский 9 декабря в Париже на итоговой пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» пригласил российских журналистов на Украину.

Ответ на запрос информагентства из Офиса президента пришел по электронной почте.

«Благодарим за вашу заинтересованность в освещении деятельности президента Украины. К сожалению, в связи с плотным графиком главы государства проведение интервью невозможно в ближайшей перспективе. Дирекция по вопросам информационной политики Офиса президента Украины будет искать время для проведения обозначенного интервью в будущем, о чем вас проинформируют заранее», — говорится в сообщении РИА Новости.

«Страшно деликатный человек». Ольга Скабеева дозвонилась до Зеленского
«Страшно деликатный человек». Ольга Скабеева дозвонилась до Зеленского
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
В начале декабре телеведущей Ольге Скабеевой удалось дозвониться до Владимира Зеленского, однако глава государства не пожелал разговаривать с российской журналисткой.