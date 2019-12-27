Президент Владимир Зеленский найдет время для интервью журналистам РИА Новости, но не в ближайшей перспективе. Об этом 27 декабря сообщил Офис президента Украины в ответе на запрос агентства

Зеленский 9 декабря в Париже на итоговой пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» пригласил российских журналистов на Украину.

Ответ на запрос информагентства из Офиса президента пришел по электронной почте.

«Благодарим за вашу заинтересованность в освещении деятельности президента Украины. К сожалению, в связи с плотным графиком главы государства проведение интервью невозможно в ближайшей перспективе. Дирекция по вопросам информационной политики Офиса президента Украины будет искать время для проведения обозначенного интервью в будущем, о чем вас проинформируют заранее», — говорится в сообщении РИА Новости.