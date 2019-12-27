Экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, которая более двух лет находилась под стражей по обвинению в государственной измене, вышла на свободу. Об этом 27 декабря на своей странице в Facebook написал журналист Павел Волков

«Дарья Мастикашева свободна! Правда, под дверью уже стоят двое СБУшников — с Валентином Рыбиным (адвокат Мастикашевой. — Ред.)», — отметил Волков.

15 августа 2017 года Дарья Мастикашева была похищена вооруженными людьми в масках и увезена в неизвестном направлении, где ее несколько дней пытали, угрожали расправой ее матери и малолетнему сыну, если она не признается в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Видео с ее признанием было показано тогдашним главой СБУ Василием Грицаком на пресс-конференции в Киеве еще до официального задержания Мастикашевой. Легче обменять самого Зеленского © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

А в обвинительном акте по делу говорилось, что ею был совершен ряд «действий, которые сами по себе не составляют общественной опасности, но по совокупности определённых признаков могут быть похожими на действия, направленные на подготовку террористического акта или диверсии».

За 2 года и 3 месяца содержания под стражей дело Мастикашевой так и не начали рассматривать в суде по существу.

Очевидно, сегодняшнее освобождение Мастикашевой связано с будущим обменом между Украиной и ЛДНР, который должен состояться до Нового года.