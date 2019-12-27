«Сегодня с нардепом от "Слуги" из 11-го округа Максимом Пашковским пришли сразу шестеро коллег из Верховной Рады… Их попросили показать удостоверение и объяснили, что дополнительных 7 стульев для нардепов на сессии не готовили. Поэтому гостям из ВР придется стоять», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, депутаты возмутились тем, что их не пускают в зал. Отмечается, что по этой причине легкая потасовка с участием «слуг народа» и их помощников продолжалась на первом этаже мэрии около 15 минут, пока их не пустили в приемную градоначальника, где переговоры продолжались около часа.
Также сообщается, что по этой причине сессия по голосованию за бюджет-2020 и отчет Моргунова задержались ровно на час. На ней присутствовали двое из семи депутатов — Максим Пашковский и Евгений Пивоваров.