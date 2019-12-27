Депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» сорвали сессию Винницкого городского совета и отчет мэра города Сергея Моргунова, поскольку остались недовольны отсутствием мест в зале. Об этом 27 декабря сообщает сайт местного телеканала «33-й»

Битва за землю: на заседании аграрного комитета устроили драку © zaveqna / flickr сообщении.

По данным телеканала, депутаты возмутились тем, что их не пускают в зал. Отмечается, что по этой причине легкая потасовка с участием «слуг народа» и их помощников продолжалась на первом этаже мэрии около 15 минут, пока их не пустили в приемную градоначальника, где переговоры продолжались около часа.

Также сообщается, что по этой причине сессия по голосованию за бюджет-2020 и отчет Моргунова задержались ровно на час. На ней присутствовали двое из семи депутатов — Максим Пашковский и Евгений Пивоваров.