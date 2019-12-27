В центре Киева открыли инновационный экопарк, оснащенный энергосберегающими технологиями. Об этом 27 декабря сообщил на своей странице в Facebook глава Шевченковской райадминистрации Киева Олег Гаряга

В сквере на Рейтарской улице установили солнечные батареи для освещения и зарядные станции на основе возобновляемых источников энергии.

«В центре поставили артобъект в форме растения, который будет подсвечиваться и менять цвет, когда люди будут выбрасывать использованные батарейки в специальные контейнеры», — написал он, добавив, что эта функция должна заработать весной.

В Киеве часть моста упала на автомобиль - видео © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

Отреставрировали и вернули на место и скульптуру «Ёжик в тумане».