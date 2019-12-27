В сквере на Рейтарской улице установили солнечные батареи для освещения и зарядные станции на основе возобновляемых источников энергии.
«В центре поставили артобъект в форме растения, который будет подсвечиваться и менять цвет, когда люди будут выбрасывать использованные батарейки в специальные контейнеры», — написал он, добавив, что эта функция должна заработать весной.
По его словам, дорожки сделали из покрытия, в состав которого входят переработанные отходы. Высажено более 300 растений. Для животных оборудованы специальные туалеты.
Отреставрировали и вернули на место и скульптуру «Ёжик в тумане».