«Киев. Харьковское шоссе, Дарницкая площадь. Горит церковь, копы спасают иконы. Всех успели вывести… ГСЧС на месте. Тушение осложняется тем, что здание картонно-деревянное», — говорится в сообщении.
Церковь расположена на улице Пражская, 4. Ранее она принадлежала конфессии раскольнической УПЦ КП.
Как сообщают украинские СМИ, свою историю приход ведет с 2009 года, когда 26 сентября было совершено освящение креста и закладного камня под будущий храм. Со временем была поставлена временная небольшая церковь. Также планировалось строительство типового большого храма.