Пожарные тушат Церковь Жен-Мироносиц, которая расположена в маленьком сквере, прилегающем к Дарницкой площади в Киеве. Об этом 27 декабря сообщает dtp.kiev.ua в Facebook

Киевские пожарные снялись в «горячей» фотосессии для календаря © Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві Церковь расположена на улице Пражская, 4. Ранее она принадлежала конфессии раскольнической УПЦ КП. Как сообщают украинские СМИ, свою историю приход ведет с 2009 года, когда 26 сентября было совершено освящение креста и закладного камня под будущий храм. Со временем была поставлена временная небольшая церковь. Также планировалось строительство типового большого храма.