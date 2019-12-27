«Не знаю, какой результат могли дать люди, которые были назначены всего несколько месяцев назад и толком еще не успели поработать. Я так понимаю, что это результат жестокой закулисной борьбы внутри команды Зеленского за распределение ресурсов», — отметил Корнилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав областных государственных администраций в Закарпатской и Львовской областях, поскольку посчитал их работу недостаточно эффективной.
Маркиян Мальский и Игорь Бондаренко возглавляли ОГА с 5 июля 2019 года. На должностях пробыли менее полугода.