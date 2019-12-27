Увольнение глав Львовской и Закарпатской госадминистраций из-за «отсутствия результатов» - это не забота о процветании регионов, а жесткая закулисная борьба за распределении ресурсов, уверен политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 27 декабря

«Не знаю, какой результат могли дать люди, которые были назначены всего несколько месяцев назад и толком еще не успели поработать. Я так понимаю, что это результат жестокой закулисной борьбы внутри команды Зеленского за распределение ресурсов», — отметил Корнилов.

«Будем менять, ничего не меняя»: Дудчак объяснил, почему Зеленский уволил губернаторов Львовщины и Закарпатья © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав областных государственных администраций в Закарпатской и Львовской областях, поскольку посчитал их работу недостаточно эффективной.

Маркиян Мальский и Игорь Бондаренко возглавляли ОГА с 5 июля 2019 года. На должностях пробыли менее полугода.