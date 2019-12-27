В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ДНР в 2019 году погибли 166 человек, из них девять - мирные жители. Об этом 27 декабря сообщил представитель аппарата омбудсмена ДНР, передает РИА Новости

С начала года в Донбассе погибли 18 мирных жителей — ОБСЕ © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк данным, 157 погибших были ополченцами. Из мирных жителей жертвами обстрелов со стороны ВСУ стали шесть женщин и три мужчины.

Отмечается, что за этот же период ранения и травмы различной степени тяжести получили 223 человека, из которых 149 военнослужащих ДНР и 74 мирных жителя, в том числе пятеро детей. При этом трое из числа пострадавших были ранены в течение минувшей недели.

«С 20 по 26 декабря 2019 года на территории Донецкой Народной Республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили три человека, из которых один гражданский мужчина и два военнослужащих республики», — сообщил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что всего с начала конфликта на востоке Украины в ДНР погибли 4 895 человек.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта с обеих сторон стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. В частности о необходимости прекращения огня говорилось на последней встрече в «нормандском формате», которая состоялась 9 декабря в Париже.

Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.