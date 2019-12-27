Перед официальным открытием отреставрированного Шулявского моста в Киеве, который является одной из главных транспортных артерий столицы, мэр Виталий Кличко решил на своем примере показать, что работы выполнены качественно. Сообщение об этом 27 декабря опубликовал «Автоцентр» на своем сайте

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