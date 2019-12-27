Перед официальным открытием отреставрированного Шулявского моста в Киеве, который является одной из главных транспортных артерий столицы, мэр Виталий Кличко решил на своем примере показать, что работы выполнены качественно. Сообщение об этом 27 декабря опубликовал «Автоцентр» на своем сайте
Отмечается, что на проезжую часть путепровода выехали груженые щебнем грузовики МАЗ и КАМАЗ, а под мостом в это время Кличко давал комментарий журналистам. Суммарная масса груза составила 240 тонн.
«Пока по нему ездили восемь 30-тонников, мы со строителями стояли под мостом. Есть у них такая традиция», — написал Кличко в Telegram-канале.
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