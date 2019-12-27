Два моста — две страны. Чему могут научить примеры Крымского и Шулявского мостов
Два моста — две страны. Чему могут научить примеры Крымского и Шулявского мостов
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Отмечается, что на проезжую часть путепровода выехали груженые щебнем грузовики МАЗ и КАМАЗ, а под мостом в это время Кличко давал комментарий журналистам. Суммарная масса груза составила 240 тонн. 

«Пока по нему ездили восемь 30-тонников, мы со строителями стояли под мостом. Есть у них такая традиция», — написал Кличко в Telegram-канале.    