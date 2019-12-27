Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подготовила информационную подборку об алкоголе, чтобы украинцы не портили себе праздничные дни. Об этом 27 декабря она написала в Facebook

По словам Супрун, она не питает иллюзий по поводу того, что кто-то откажется от алкоголя, прочитав ее рекомендации.

«Как бы мы ни стремились пить «умеренно», алкоголь действует на каждую клетку тела и ей вредит. Среди серьезных последствий — повышение риска сердечно-сосудистых болезней, гипертензии, абдоминального ожирения и деменции», — написала Супрун.

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При этом она опровергла утверждение о том, что антибиотики нельзя сочетать с алкоголем. После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с некоторыми антибиотиками.

В случае если человек не может отказаться от алкоголя, Супрун советует запивать его водой и есть питательную пищу.