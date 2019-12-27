«С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги», — написал он.
Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.
«С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги», — написал он.
Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.
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