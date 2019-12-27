Правительство Украины отменило ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. Об этом 27 декабря сообщил премьер страны Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

«С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги», — написал он.

Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.