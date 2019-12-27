Четверо шахтеров в Донецкой области Украины остались под землей и отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по заработной плате. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook 27 декабря

Миллиардный долг по зарплатам шахтерам никуда не делся — Волынец © Facebook, Денис Туснин | Перейти в фотобанк

По данным главы профсоюза, на шахте постоянно находятся спасатели, а для горняков организовано питание и медосмотр.

Волынец отметил, что шахта «Краснолиманская» не работает уже три недели из-за отказа Центрэнерго принимать уголь с предприятия, так как покупает его в России.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее Кабмин выделил 322,6 миллиона гривен (около 840 миллионов рублей) на покрытие задолженности, однако, по словам Волынца, уже после Нового года долг вновь составит 1 миллиард гривен (около 2,6 миллиарда рублей).