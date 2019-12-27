«Вчера семь шахтеров остались в шахте после первой смены. Сейчас под землей находятся четыре горняка. Шахтеры не получили заработную плату за октябрь, ноябрь… Хотя пора рассчитываться с людьми за декабрь», — написал он.
По данным главы профсоюза, на шахте постоянно находятся спасатели, а для горняков организовано питание и медосмотр.
Волынец отметил, что шахта «Краснолиманская» не работает уже три недели из-за отказа Центрэнерго принимать уголь с предприятия, так как покупает его в России.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее Кабмин выделил 322,6 миллиона гривен (около 840 миллионов рублей) на покрытие задолженности, однако, по словам Волынца, уже после Нового года долг вновь составит 1 миллиард гривен (около 2,6 миллиарда рублей).