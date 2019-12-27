Газета «Зеркало недели» издавалась на Украине с 1994 года. Ее учредителями стали Юрий Орликов, Владимир Мостовой и Юлия Мостовая. С 2011 года Мостовая выступает в качестве главного редактора издания.
«Все объяснимо: "бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли. Но душу все равно корчит чувство вины. Как будто мы предаем тех, для кого "Зеркало" в хаосе перемен, фейков и поверхностности было единственным лакмусом своей нормальности: значит, не только я так думаю, так чувствую, тому же возмущаюсь, на то же надеюсь. Но еженедельник уходит вместе с таянием более невоспроизводимого класса — интеллигенции», — говорится в сообщении.
Коллектив «Зеркала недели» поблагодарил читателей и авторов, а также отметил, что продолжит работу в интернете.